В КФУ разработали удобрения для повышения содержания йода в продуктах
Ученые КФУ разработали новый вид органических удобрений, которые помогут увеличить содержание йода в продуктах. Они надеются, что это поможет справиться с проблемой йододефицита.
Исследователи Института экологии и природопользования КФУ решили модифицировать получаемый из куриного помета пироуголь. Они изменили технологию, добавляя в удобрения минеральный йод, передает пресс-служба КФУ.
«Такое удобрение позволяет растениям накапливать йод, а затем, при потреблении данного растения, у человека восполняется недостаток йода. В большем количестве йод накапливают зеленные культуры, в меньшем — зерновые», — рассказала доктор биологических наук, директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.
Удобрение разрабатывалось 3 года. Метод его получения был запатентован университетом.
Проект ученые реализовали совместно с холдингом «Агросила». Компания получила лицензию на использование этого вида удобрений.ПромышленностьАгропромОбщество Татарстан
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