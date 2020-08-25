В КФУ разработали удобрения для повышения содержания йода в продуктах

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Ученые КФУ разработали новый вид органических удобрений, которые помогут увеличить содержание йода в продуктах. Они надеются, что это поможет справиться с проблемой йододефицита.

Исследователи Института экологии и природопользования КФУ решили модифицировать получаемый из куриного помета пироуголь. Они изменили технологию, добавляя в удобрения минеральный йод, передает пресс-служба КФУ.

«Такое удобрение позволяет растениям накапливать йод, а затем, при потреблении данного растения, у человека восполняется недостаток йода. В большем количестве йод накапливают зеленные культуры, в меньшем — зерновые», — рассказала доктор биологических наук, директор Института экологии и природопользования Светлана Селивановская.

Удобрение разрабатывалось 3 года. Метод его получения был запатентован университетом.

Проект ученые реализовали совместно с холдингом «Агросила». Компания получила лицензию на использование этого вида удобрений.