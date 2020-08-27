Уруссинский электромеханический завод распродаст имущество на 160 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося в марте 2020 года ООО «Уруссинский электромеханический завод» выставит на торги имущество предприятия. В сумме начальная стоимость семи лотов составляет 162,5 млн рублей.

Пока сообщение только определяет начальную цену и порядок проведения торгов. Сам же аукцион еще не назначен.

Согласно материалам, опубликованным в реестре сведений о банкротстве, в состав лотов входят недвижимость, оборудование, расходные материалы и дебиторская задолженность. Последний лот — права требования к ООО «ИДЕА Групп» на 67,2 млн рублей — находится в залоге у «Газпромбанка».