В налоговой напомнили о возможности проверять чеки через приложение ФНС

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Управление Федеральной налоговой службы по Татарстану напомнило, что с 1 июля 2019 года в России все предприниматели обязаны выдавать клиентам чеки за оплаченные товары или услуги. Подчеркивается, что покупатели могут проверять легальность этих чеков при помощи специального приложения.

Сервис «Проверка чеков ФНС» позволяет узнать, передал ли кассовый аппарат данные о совершенной покупке в налоговую службу.

«Данное приложение также позволяет получать и хранить чеки в электронном виде, проверять их легальность и добросовестность продавца», — сообщает пресс-служба ФНС.

В налоговой напомнили пользователям, чек необходим для гарантийного обслуживания товара, а также для возмещения части налогов.