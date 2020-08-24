В России вступили в силу поправки об индивидуальных тарифах ОСАГО
В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь страховые компании могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от качеств водителей.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Стоимость полиса ОСАГО будет определяться такими критериями как аккуратность вождения, соблюдение правил эксплуатации, штрафы за управление автомобилем в пьяном виде.
Также стразовые компании могут определять и другие факторы, от которых зависит стоимость .
Ранее исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в колонке для «Реального времени» рассказал о реформировании ОСАГО, ужесточении условий для постоянных нарушителей и последствиях введенных изменений.
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