В России вступили в силу поправки об индивидуальных тарифах ОСАГО

Фото: Скриншот

В России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО. Теперь страховые компании могут индивидуализировать цены на полисы в зависимости от качеств водителей.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Стоимость полиса ОСАГО будет определяться такими критериями как аккуратность вождения, соблюдение правил эксплуатации, штрафы за управление автомобилем в пьяном виде.

Также стразовые компании могут определять и другие факторы, от которых зависит стоимость .

Ранее исполнительный директор Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в колонке для «Реального времени» рассказал о реформировании ОСАГО, ужесточении условий для постоянных нарушителей и последствиях введенных изменений.

