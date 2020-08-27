Путин: надеюсь, пик по заболеваемости коронавирусом пройден, но он никуда не делся

Президент Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 24» выразил надежду, что пик по заболеваемости коронавирусом пройден.

Несмотря на это, Путин попросил россиян помнить, что коронавирус никуда не делся и по-прежнему надо соблюдать меры безопасности.

«Чем дисциплинированнее мы будем, тем быстрее сможем вернуться к нормальной жизни».

«Реальное время» ведет прямую трансляцию речи президента.