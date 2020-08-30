Сотрудников «Нижнекамскнефтехима» отметили на торжественном приеме у президента Татарстана

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Лаборант химического анализа исследовательской аналитической лаборатории Научно-технологического центра Лейсан Муллакаева и аппаратчик синтеза завода олигомеров и гликолей Андрей Кукарин приняли участие в торжественном приеме от имени президента РТ Рустама Минниханова по случаю празднования Дня республики. Мероприятие состоялось в выставочном центре «Казань Экспо».

Лейсан Муллакаева устроилась в «Нижнекамскнефтехим» в 2017 году. Работала лаборантом химического анализа в ГСО, через год перевелась в исследовательскую аналитическую лабораторию НТЦ. Выполняла целый ряд химических анализов, участвовала в научно-исследовательских работах по разработке новых и совершенствования существующих производств.

Сейчас Лейсан Муллакаева трудится на новом рабочем месте. Она определяет микропримеси серы, хлора и азота в продукции «Нижнекамскнефтехима» методами УФ-флуоресценции, микрокулонометрического титрования и хемилюминесценции на элементном анализаторе «Multi EA 5000» и автоматические титраторы по определению кислых и основных примесей, сульфид-ионов швейцарской фирмы «Метлер Толедо». В прошлом году провела около 1000 анализов.

Кроме того, Лейсан Муллакаева — постоянный участник региональных чемпионатов WorldSkiils. Она заняла второе место в конкурсе молодых профессионалов Республики Татарстан, 3 место — в Отраслевом чемпионате нефтехимической отрасли по методике WorldSkiils в Сочи.

— Приятно представлять «Нижнекамскнефтехим» на торжественном приеме у президента. Хочу сказать, что очень люблю свою работу, всегда хотела быть частью большого нефтехимического предприятия. Рада, что моя жизнь связана именно с «Нижнекамскнефтехимом». Если выпадет шанс еще раз представить компанию на региональных или российских соревнованиях, то с удовольствием приму участие. Я всегда чувствую поддержку коллег, которые дают советы и подсказывают, спасибо всем большое, — говорит Лейсан Муллакаева.

На приеме президента РТ побывал еще один сотрудник ПАО «Нижнекамскнефтехим» — аппаратчик синтеза завода олигомеров и гликолей Андрей Кукарин. В компании он трудится уже 16 лет. Участвовал в конкурсе «Лучший начальник смены», где занял lV место. Представляя компанию на World Skills по компетенции «Аппаратчик химических производств», занял lll место. По словам коллег, постоянно вносит предложения по улучшению работы цеха с применением информационных технологий. Является лучшим наставником молодежи.

— Очень почетно, что меня выбрали для участия в торжественном приеме, неожиданно даже я бы сказал. На «Нижнекамскнефтехим» я пришел неслучайно. У нас целая фамильная династия, родители также работали на этом предприятии. Коллектив у нас сплоченный, профессиональный. С ними хорошо решать поставленные задачи, в цеху постоянно что-то происходит, осваиваются новые виды продуктов. Скучно не бывает. Мне приходилось работать и на других предприятиях, но там я не остался, мне больше нравится «Нижнекамскнефтехим», — говорит Андрей Кукарин.

Партнерский материал