Власти Казани назначили общественные обсуждения по проекту рекультивации иловых полей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Мэрия Казани проведет общественные обсуждения по вопросу оценки воздействия на окружающую среду проекта по рекультивации иловых полей, созданных при очистных сооружениях «Водоканала».

Обсуждения будут проводиться 14 сентября в 14.00, следует из постановления, опубликованного в сборнике документов мэрии.

Напомним, что проблема переполненности иловых полей, куда сбрасывают ил из очистных сооружений казанской канализации, обсуждается уже несколько лет. Частично решить вопрос городские власти взялись за счет переработки ила. Цех было решено строить еще в 2017 году. Работы начались только в 2019-м. Однако в августе активисты ОНФ пришли к выводу, что существенно исполнитель не продвинулся, и попросили ФАС проверить контракт на строительство объекта.