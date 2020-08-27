Ученые: продолжительный дневной сон увеличивает риск смерти

Китайские ученые выяснили, что дневной сон длиной больше часа повышает риск смерти от всех причин и вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает ТАСС.

Длительный дневной сон увеличивает возможность развития сердечно-сосудистых заболеваний на 34%, а от всех иных причин — на 30%. Эксперты также отметили, что такое негативное влияние сна было выявлено лишь у тех, кто спит больше 6 часов в сутки. При этом у женщин риск возрастает на 22%, а у пожилых людей — на 17%.

Специалисты также обратили внимание, что непродолжительная дневная дремота (30—45 минут) полезна для тех, кто мало спит ночью.

Всего в исследовании приняли участие 313,6 тыс. человек, примерно 39% из которых периодически спали днем.

Ранее эксперты установили, что на количество и качество сна у детей влияет использование телефона перед сном.

