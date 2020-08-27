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Ученикам младших классов могут разрешить оставлять учебники в школе

12:58, 27.08.2020
Ученикам младших классов могут разрешить оставлять учебники в школе
Фото: realnoevremya.ru

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разрешить ученикам младших классов оставлять учебники в школах и не носить тяжелые портфели.

Она заметила, что в одно время ее дочь ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах. «Учебников много, сейчас еще и рабочие тетради достаточно увесистые, а если еще набрать кучу ручек, как девчонки любят, то уже и не поднимешь портфель», — передает «РИА Новости» ее слова.

Но электронные учебники — не выход из ситуации. Детей нужно учить бережному отношению к обычной книге, считает Кузнецова, добавив, что современные технологии все же стоит использовать.

Ранее «Реальное время» выясняло, нужны ли в школах электронные учебники и как скоро они смогут вытеснить обычные книги.

ОбществоОбразование
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