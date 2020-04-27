«Электронный учебник нужен, без сомнения, но реально он не появился»

Татарстан первым в России перешел на электронный дневник, но электронный учебник в стране пока буксует

Сегодня исполнилось 10 лет новости об электронных дневниках в Татарстане: в 2010 году власти республики объявили о старте одного из крупнейших региональных проектов по информатизации образования. После этого уже в течение года Татарстан полностью перешел на виртуальные оценки и задания в школах, тогда как в Москве еще только приступали к реализации аналогичного проекта. Подробнее о том, как цифровые дневники вытеснили бумажные, и том, нужны ли в школах электронные учебники, — в материале «Реального времени».

Всем учителям раздали компьютеры

В 2010 году Альберт Гильмутдинов — предшественник нынешнего министра образования РТ Рафиса Бурганова — заявил, что через несколько лет в школах Татарстана электронные дневники полностью вытеснят бумажные. А уже через 2 года министр образования РФ Дмитрий Ливанов, отвечая на вопрос о том, когда все школы в стране перейдут на цифровые дневники, сообщил: «В Татарстане уже 100%. Это зависит от политики региона. Я, со своей стороны, буду всеми способами поддерживать». На тот момент в Московской области только в 17% школ пользовались электронными дневниками.

— В Татарстане впервые в России все общеобразовательные организации централизованно перешли на ведение классных журналов в электронном виде. Электронный журнал и электронный дневник интегрированы между собой в государственной информационной системе «Электронное образование РТ» edu.tatar.ru. Этим сервисом охвачены все муниципальные образования республики, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования РТ.

Сейчас родители могут просмотреть дневник ученика на портале «Госуслуги РТ». Учитель вносит в электронный журнал расписание уроков, домашнее задание, комментарий, сообщения родителям, оценки по предметам. «В настоящее время сервис электронного журнала и дневника работает в штатном режиме. В случае возникновения вопросов работает техническая поддержка для пользователей сервиса», — сообщили в министерстве.

— Нововведение 10 лет назад было связано с появлением в школах электронных журналов. Записанные в них домашние задания тут же отражались в ученических электронных дневниках. И этот переход был инновационным для республики, это был серьезный прорыв, прогрессивная информационная практика. В качестве поддерживающего инструмента абсолютно каждому учителю выдали персональный ноутбук, — вспоминает в беседе с корреспондентом «Реального времени» учитель биологии в ГАОУ «Лицей Иннополис», директор ГАОУ «Школа Иннополис» Алла Головенькина.

Она рассказала, что все педагоги научились работать с образовательным порталом edu.tatar.ru, частью которого является электронный журнал. Он создан специально для учителей Татарстана и совмещает несколько видов информации: каталог образовательных учреждений, в том числе дошкольного образования, сайт школьной организации с нормативными документами, перечнем мероприятий, кадровым составом, копилка электронных ресурсов, учительских факультативов и многое другое.



— Благодаря электронному дневнику каждый — и ученик, и родитель со своим логином и паролем — может посмотреть, что было задано учителем. Как мама, вижу удобство в том, что слежу за успеваемостью своего ребенка и смотрю, какие задания он получает. А как учитель, я понимаю, что ученику не составляет труда быть информированным и подготовится, если его не было на предыдущем уроке. Он всегда может обратиться к электронному дневнику и посмотреть задания, — заметила директор школы в Иннополисе.

Бумажный дневник — для общения

— Решение о ведении дневника только в электронном виде либо дополнительно на бумажном носителе школа принимает самостоятельно. Поэтому некоторые образовательные учреждения предлагают ученикам вести дневники на бумажном носителе, если считают это необходимым, — отметили в пресс-службе Минобрнауки РТ.

— Электронные дневники вошли в нашу жизнь настолько давно, что теперь это как данность для нас. Учителя записывают задания и ставят там оценки уже несколько лет. Возможно, ученики начальной школы еще ведут бумажные дневники, но необходимости в них давно нет и никаких вопросов с этим не возникает, — рассказала «Реальному времени» директор казанской школы №111 Анастасия Звездина.

— Уже через год после того, как сервис заработал в республике, отпала необходимость в бумажных дневниках, они не являются обязательным атрибутом. Если хотят, дети ведут сами дневники. Но электронные аналоги удобны для них, не надо самим записывать задания. Свои плюсы система дает и образовательному процессу: «Забыл записать. Не знал, что задали», — такие ответы ученика учителю уже «не прокатывают», — сообщила нашему изданию замначальника управления образования Нижнекамского района Айзиряк Рамазанова.



Опытом своей школы поделился директор гимназии №2 в Елабуге Рамиль Аиров:

— Когда пришел сюда работать, система электронных дневников уже была отлажена. Что-то не найти — невозможно. У каждого ребенка свой пароль — глобальных жалоб нет. Строгих требований к ученикам, чтобы вели бумажные дневники, не предъявляем. Это зависит от классного руководителя. Домашние задания в электронный журнал они вносят. Это удобно, наглядно, если ребенок затерял записанное задание, электронный вариант всегда перед ним.

— Веду у ребят технологию. Как раз сейчас выставляю оценки за урок, — рассказывает «Реальному времени» директор урусовской школы Мензелинского района Илдус Маузеев. — Электронный сервис активно работает у нас уже несколько лет. У меня опытный заместитель по воспитательной работе, она и внедряла систему. Мы привыкли к электронному дневнику и журналу — очень удобная вещь, сейчас без них уже никак. Электронный дневник нужен еще и родителям, они проверяют оценки детей. И все-таки учителя просят учеников носить с собой дневники. Бывает, что не каждое задание учителю удобно внести в электронном виде, порой проще записать в дневнике. Поэтому бумажный вариант мы пока не забрасываем.

Передовым школам не нужно много времени для подобных новшеств, они быстро внедряют современные технологии, а бумажная волокита вчерашнего дня их тяготит. Фото: prav.tatarstan.ru

Алла Головенькина обратила внимание, что, несмотря на цифровые возможности, учителя все-таки сохраняют «живой» дневник как средство общения.

— Какое-то время после введения новой системы мы еще вели бумажные журналы, а дети — дневники. В нашей школе электронный дневник полностью вытеснил бумажный, думаю, лет 5 назад. Бумажных журналов тоже нет, каждая школа оставляет за собой право распечатать их по итогам года. Знаю, что некоторые школы сохраняют бумажные дневники, но скорее для своеобразной коммуникации: там могут записывать какие-то напоминания, учителя обращаются к родителям, ставят оценки за поведение. И это больше требуется ученикам начальной школы, — пояснила директор школы в Иннополисе.

Передовым школам не нужно много времени для подобных новшеств, они быстро внедряют современные технологии, а бумажная волокита вчерашнего дня их тяготит.

— Электронный дневник — это вполне естественно. И при его появлении необходимость в бумажных отпала сразу же, а требовать продолжали еще долго — сейчас перестали. Как только добавляется что-то новое, наше управление образования долгое время не может расстаться с устаревшими методами, они очень медленно уходят в прошлое. Классных журналов сейчас тоже нет, для себя лично учителя могут их вести. В отдельных младших классах сохранили дневники там, где родители этого хотят, — ответил директор школы-интерната для интеллектуально-увлеченных детей «СОлНЦе» Павел Шмаков.

Электронному учебнику нужна единая концепция и считывающие устройства

Еще 10 лет назад министр информатизации и связи РТ Николай Никифоров сообщил о другом перспективном проекте — «Электронном учебнике». Он сказал, что его реализация избавит школьников от многокилограммового рюкзака за плечами и что электронный учебник заменит большую часть бумажных носителей.

— Электронные учебники станут неотъемлемой частью учебного процесса, не скажу точно, когда, но это — бесспорно. Они не только облегчают вес портфеля школьника, но дают новый формат восприятия информации: помимо текстового материала и фиксированной картинки, дают массу возможностей перехода по ссылкам на другой источник информации или включают видео и анимированную иллюстрацию. Кроме того, можно выполнять и проверять задания онлайн, — описала цифровые преимущества Алла Головенькина.

Правда, пока тему электронного учебника она называет открытой.

— Нововведению мешает, например, одна из проблем: у нас сначала выступали за вариативность в образовании — 10 лет назад практиковали разные школьные программы исходя из того, что у ученых может быть разное мнение, и в соответствии с этим выпускали учебники. Сейчас идет активная борьба за единую концепцию, в том числе и по истории. Электронный учебник нужен, без сомнения, но реально он не появился. Сложно говорить о новой технологии, когда нет четкой, ясной образовательной концепции, — согласился Павел Шмаков.

К тому же, по словам Головенькиной, официально рекомендованные учебники должны подходить для считывания с разных видов устройств. У планшетов, ноутбуков, мобильных телефонов должны быть определенные характеристики. Но уже сейчас в интернете родители подписывают петицию против дистанционного образования, они протестуют против цифрового способа обучения, к которому относится и электронный учебник. Взрослые обеспокоены тем, что, обучаясь удаленно, дети довольно много работают с гаджетами. «Дистанционное образование вредит не только здоровью учащихся и учителей…» — говорится в петиции. Можно предположить, что при введении электронного учебника будет много недовольных этой формой обучения.



— Будет ли большая нагрузка на глаза? Думаю, нет. Электронный учебник — лишь часть инструментов учебного процесса. Правильнее говорить о том, что нужно научить детей рационально использовать компьютер во время учебы и отдыха, — разъясняет новый подход педагог из Иннополиса.

— С распространением электронных устройств в школах возникла проблема, как запретить детям всем этим пользоваться. Нагрузка должна быть рассчитана, должно быть разумное сочетание электронных средств с бумажными, и чем старше становятся дети, тем можно больше допускать цифровых носителей в этом сочетании, — полагает директор «СОлНЦа».