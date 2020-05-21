Гендиректор ПАО «Туполев» Александр Конюхов уйдет с поста

Генеральный директор ПАО «Туполев» Александр Конюхов в ближайшие дни уйдет с занимаемой должности, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

С чем связано увольнение Конюхова и кто придет ему на смену, не уточняется.

В пресс-службах Объединенной авиастроительной корпорации и ПАО «Туполев» отказались давать комментарии.

Конюхов занял должность генерального директора «Туполева» в июне 2016 года. До этого он был первым заместителем гендиректора по программам компании «Сухой».



Напомним, в апреле ПАО «Туполев» объявило торги на строительство на базе Казанского авиазавода стендово-лабораторного корпуса и испытательного бокса для отработки бортовых систем и агрегатов за 1,628 млн рублей.

