Ледовый дворец «КАМАЗ» в Набережных Челнах получил заключение о соответствии

Инспекция государственного строительного надзора Татарстана выдала новому ледовому дворцу «КАМАЗ» в Набережных Челнах заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации. Об этом сообщил начальник инспекции Госстройнадзора РТ Василий Кудряшов.

Дворец расположен по улице 40 лет Победы и рассчитан на 230 посадочных мест. Площадь здания составила 4 461 кв. метр.

В новом спортобъекте будут заниматься хоккеем, фигурным катанием, а также организуют каток для жителей города, говорится на сайте Госстройнадзора.