Представлен обновленный дизайн формы сборной России на чемпионат Европы

Пресс-служба экипировщика РФС компании Adidas представила обновленный дизайн домашней формы сборной России на чемпионат Европы. При этом официальной презентации игровых джерси с отдельным мероприятием не будет.

«Благодаря совместной работе с болельщиками и РФС [Российским футбольным союзом], мы создали обновленный дизайн джерси, сделали его классическим и лаконичным, использовав два традиционных цвета домашней формы футбольной сборной — красный и белый», — сообщили в пресс-службе Adidas.

Напомним, осенью 2019 года компания впервые представила новую форму сборной, рукава которой были сделаны из цветов перевернутого флага России. После шквала критики со стороны экспертов, болельщиков и представителей РФС, производитель решил обновить дизайн футболок.

В пресс-службе Adidas отметили, что те, кто успел купить первоначальный вариант формы, смогут бесплатно обменять ее на новую.