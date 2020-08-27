Активное строительство трассы Москва — Казань начнется в следующем году

Активное строительство новой платной трассы Москва — Казань стартует в 2021 году, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Ускорить работы удалось благодаря принятию «транспортного закона». По старым нормативам приступить к строительству трассы между Москвой и Казанью удалось бы лишь в конце 2022 года, а сдать ее — в конце 2026 года. С помощью нового закона в этом году стартуют подготовительные работы, в следующем начнется активная стройка, в 2024 году мегапроект будет сдан, передает ТАСС слова Хуснуллина.

В конце июля «Автодор» объявил тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составляет 507,3 млрд рублей. Итоги конкурсов должны подвести 28 августа.

