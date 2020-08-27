В России врачей предложили включать в экипажи пассажирских самолетов

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включать врачей в экипажи пассажирских лайнеров на рейсы по России, длительность которых превышает три часа.

В письме, направленном министру транспорта России Евгению Дитриху, отмечается, что в случае чрезвычайных ситуации на борту самолета экипаж не всегда может оказать оперативную и необходимую медицинскую помощь.

Курдесов считает, что находящийся в самолете врач сможет оказать квалифицированную помощь пассажиру, в случае необходимости, а также оперативно решить, нужна ли экстренная посадка и госпитализация, передает RT.

Вчера СМИ сообщили о дебошире на рейсе Нижнекамск — Москва.