Baza сообщила о дебошире на рейсе Нижнекамск — Москва — ему не дали громко послушать музыку

Пассажир рейса из Нижнекамска в Москву устроил дебош на борту самолета из-за того, что ему не дали громко послушать музыку.

По данным Baza, мужчина ругался матом, игнорировал просьбы бортпроводников и других пассажиров, обвинял пилотов в профнепригодности, запрещал смотреть на него, ссылался на Конституцию, угрожал подать в суд и так далее.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший из Москвы в Челябинск, приземлился в Казани. Лайнер запросил экстренную посадку из-за авиадебошира, однако позже стало известно, что причиной посадки стало сообщение об угрозе взрыва на борту воздушного судна.