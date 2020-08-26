Леонид Слуцкий: «С «Уфой» если пропустишь, отыграться потом невозможно»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после победы над «Уфой» подвел итог матча, рассказав в чем трудность игр против команды из столицы Башкортостана. По его словам, соперник играет от обороны и потому игра шла до первого забитого мяча.

— В таких матчах крайне важно открывать счет первыми. Потому что понятно, что «Уфа» команда, которая делает упор на оборону. И на контратаках очень важно забивать первый мяч, потому что если ты пропускаешь первым с такой командой, то отыграться потом почти невозможно. Если же ты забываешь, ты получаешь шансы увеличить счет.

Я не скажу, что мы забили ранний мяч, но и не такой поздний. Ранний мяч во втором тайме определил ход встречи, — пояснил специалист.

Также Леонид Слуцкий отметил неудачно отыгравшего Олега Шатова и плохую форму полузащитника.

Что не устроило в Шатове и Бакаеве? Не то что не устроило… Просто я понимаю, какие у нас есть замены. Олег еще очень плохо выглядит функционально. А Бакаев и Макаров находятся в постоянной конкуренции друг с другом. Эта замена статистическая, — сказал наставник казанцев.

После победы над уфимским коллективом «Рубин» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ.