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«Нефтехимик» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России

20:46, 26.08.2020
«Нефтехимик» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
Фото: vk.com/fcneftekhimik

«Нефтехимик» проиграл брянскому «Динамо» (0:1) в матче 1/64 финала Кубка России по футболу.

На протяжении всей игры на поле шла равная борьба. Единственный мяч в матче был забит на 84-й минуте встречи полузащитником гостей Дмитрием Пикатовым.

После поражения от «Динамо-Брянск» нижнекамский клуб выбыл из розыгрыша Кубка России.

Бетсити Кубок России. 1/64 финала.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо-Брянск» (Брянск) — 0:1 (0:0)
Гол: Пикатов (84).

СпортФутбол Татарстан
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