«Нефтехимик» проиграл брянскому «Динамо» и вылетел из Кубка России
«Нефтехимик» проиграл брянскому «Динамо» (0:1) в матче 1/64 финала Кубка России по футболу.
На протяжении всей игры на поле шла равная борьба. Единственный мяч в матче был забит на 84-й минуте встречи полузащитником гостей Дмитрием Пикатовым.
После поражения от «Динамо-Брянск» нижнекамский клуб выбыл из розыгрыша Кубка России.
Бетсити Кубок России. 1/64 финала.
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Динамо-Брянск» (Брянск) — 0:1 (0:0)
Гол: Пикатов (84).
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