Марат Насыбуллин официально назначен главврачом челнинского КДМЦ
Марат Насыбуллин официально занял пост главного врача Камского детского медицинского центра. Он исполнял обязанности руководителя медучреждения с марта 2020 года.
Вступил в должность Насыбуллин с 24 августа, передает chelny-biz.ru.
Напомним, в понедельник КДМЦ посетил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, где встретился с коллективом медцентра.
Насыбуллин окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2009 году. С января 2019 года он работал в КДМЦ, начав с должности детского хирурга.В январе 2020-го стал заместителем главврача по клинико-экспертной работе. В марте предыдущий главврач клиники Тимур Мубаракшин занял пост медицинского директора израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Сколково.ОбществоМедицина Татарстан
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