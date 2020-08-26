Марат Насыбуллин официально назначен главврачом челнинского КДМЦ

Марат Насыбуллин официально занял пост главного врача Камского детского медицинского центра. Он исполнял обязанности руководителя медучреждения с марта 2020 года.

Вступил в должность Насыбуллин с 24 августа, передает chelny-biz.ru.

Напомним, в понедельник КДМЦ посетил министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, где встретился с коллективом медцентра.

Насыбуллин окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» в 2009 году. С января 2019 года он работал в КДМЦ, начав с должности детского хирурга.В январе 2020-го стал заместителем главврача по клинико-экспертной работе. В марте предыдущий главврач клиники Тимур Мубаракшин занял пост медицинского директора израильской клиники Hadassah Medical Moscow в Сколково.