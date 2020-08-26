«Рубин» разгромил «Уфу» благодаря дублю Макарова

«Рубин» дома разгромно победил «Уфу» (3:0) в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Первый тайм команды завершили нулевой ничьей. После перерыва Леонид Слуцкий выпустил Хван Ин Бома и Дениса Макарова, которые в итоге предопределили исход встречи.

На 47-й минуте игры корейский полузащитник первым же касанием отправил мяч в ворота Александра Беленова. Следом Макаров вначале реализовал выход один на один с вратарем, а потом удачно сработал на добивании, доведя дело до разгромного.

До конца матча ни одна из команд не смогла распечатать ворота, закончив поединок победой «Рубина» — 3:0.

«Рубин» (Казань) — «Уфа» — 3:0 (0:0)

Голы:

1:0 — 47, Хван Ин Бом;

2:0 — 55, Макаров;

3:0 — 69, Макаров.