Открытие распредцентра и визит Салавата: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» за 25 августа

Сегодня в родной деревне Минтимера Шаймиева под названием Аняково открыли бронзовый бюст первого президента Татарстана. Принимал Госсоветника РТ на правах главы Актанышского района Энгель Фаттахов. Фото в аккаунте чиновника набрало более 1 тысячи лайков.

В Высокогорский район сегодня приезжал Салават Фатхутдинов. Певец пообщался с детьми, спортсменами и работниками культуры. Фотографии выложил руководитель района Рустам Калимуллин.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов решил прорекламировать городской парк имени Горького. Для этого он опубликовал ролик, саундтрек которого говорит, что целевой аудиторией является молодежь. Правда непонятно. Почему половину видеоряда построили на фотографиях.

Распредцентр «Пятерочка» открылся в Елабужском районе. Фото с места опубликовал и глава района Рустем Нуриев. Он отметил появление рабочих мест и возможности для местных производителей попасть на прилавки сети.

Вчерашний приезд министр транспорта РТ Ленара Сафина в Бугульму показал глава района Линар Закиров. Он показал видео-нарезку визита чиновника. Глава Миндортранса республики заверил муниципальные власти, что уже знает о самых насущных проблемах города, как например аварийный мост на улице Соколоьская.