Медведев: углеродный налог Евросоюза опасен для России

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что углеродный налог Евросоюза представляет опасность для России: «Этот углеродный налог может резко увеличить конкурентоспособность товаров из европейских стран по отношению к другим государствам... Для российской экономики, с чем, собственно, и связано наше текущее обсуждение, это тоже будет иметь весьма серьезные последствия. Могут пострадать наши базовые отрасли, такие как черная, цветная металлургия, химическая промышленность, энергетика».



По его словам, из-за такого «трансграничного регулирования» потребление отечественных нефти и угля значительно сократится, а потери российских экспортеров могут достичь миллиардов евро.

«Страны, которые ориентируются в своих поставках на экспорт, это не только Россия, это, например, Германия, весьма сдержанно к этой инициативе относятся. Ну и крупнейшие экономические державы к этому тоже относятся без восторга, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, и Китайскую Народную Республику», — приводит «РИА Новости» слова премьер-министра.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Евросоюз уже в ближайшем будущем может ввести пограничный углеродный налог.