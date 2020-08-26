В Татарстане аутсайдерами нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» стали 9 муниципалитетов

О выполнении целевого показателя национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на заседании правительственной комиссии республики по обеспечению безопасности дорожного движения рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов:

«Значение социального риска, я напомню, это число погибших на 100 тыс. населения, в республике составило 3,9%, что является лучшим результатом в Приволжском федеральном округе и одним из лучших среди субъектов России».

Он сообщил, что в девяти муниципальных образованиях республики не удалось достичь цели национального проекта — это Казань, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Сабинский, Дрожжановский, Менделеевский, Муслюмовский районы.

Ранее Габдурахманов сообщил, что за 7 месяцев 2020 года на дорогах Татарстана зафиксировано 2 073 ДТП, 153 человека погибли, 552 получили ранения.

