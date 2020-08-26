В Татарстане за семь месяцев 2020 года в ДТП погибли 153 человека — за год цифра снизилась на 10%

За 7 месяцев 2020 года было зафиксировано 2 073 ДТП на дорогах Татарстана, 153 человека погибли, 552 получили ранения. Об этом сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов на заседании правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения:

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение всех основных показателей аварийности: количество ДТП — на 79 происшествий (11,9%), погибших людей — на 18 человек (10,5%), раненых — на 418 человек (14,1%)».

По его словам, больше половины аварий — столкновения, четверть составляют наезды на пешеходов, каждое 10-е ДТП — опрокидывание.