Жириновский предложил брать в армию больше женщин: «Они будут идти в психическую атаку»

Лидер ЛДРП Владимир Жириновский предложил призывать в армию России больше женщин. Об этом сообщает «РИА Новости».

«У нас женщин больше, чем мужчин. Надо больше женщин призывать (в армию), это будет наводить ужас на армию противника, они будут бояться», — сказал он.

Жириновский также выдвинул идею воссоздать женские батальоны, напомнив, что такие имелись в царской армии и отличались настойчивостью в бою так, что враги разбегались: «Они будут идти в психическую атаку, им даже стреляться не надо, только увидят русских красавиц, женский батальон, и разбегутся все — и поляки, и литовцы, и другие какие-нибудь натовские солдаты».

Ранее Жириновский на линейке в одной из московских школ предложил отменить двойки и колы.

