Нижнекамцу, нападавшему на беременных женщин, продлили арест до ноября

Сегодня в Нижнекамске состоялось предварительное слушание по уголовному делу в отношении 33-летнего Альберта Хабибуллина, нападавшего на беременных женщин. Дело назначено к слушанию на 8 сентября текущего года. Срок заключения под стражей продлен на 3 месяца — до 12 ноября.

Напомним, что, по версии следствия, Хабибуллин, будучи пьяным, избивал в общественных местах беременных женщин. В результате от его действий пострадали четыре женщины. При этом одну из них он избил в присутствии ее малолетних детей.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Истязание».

