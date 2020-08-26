Тэцевская, Патриса Лумумбы и 15 поселковых дорог: Казань ждет дорожный ремонт на полмиллиарда

Контракты на полмиллиарда рублей ждут подрядчиков

Минтранс Татарстана начал поиск подрядчиков на два контракта по ремонту ряда дорог в Казани. Общая стоимость объявленных на этой неделе подведомственным министерству ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ» тендеров превышает 534 млн рублей.

Так, контракт на 234 млн рублей предусматривает ремонт трех крупных улиц в разных районах Казани:

Участок улицы Патриса Лумумбы, от улицы Камалеева до Космонавтов, — его протяженность, согласно документам тендера, составляет полкилометра.

Участок улицы Тэцевской — от улицы Теплично-Комбинатской до улицы Химической — немногим менее двух километров

Подъезд автодороги к полигону Казанского танкового училища длиной в 2,5 километра.

Кроме того, тендер еще почти на 200 млн рублей предусматривает ремонт дорог на 15 различных участках:

Улица Леонида Черкасова, от моста до улицы Песочной в жилом массиве Сухая Река (с ремонтом тротуаров) Авиастроительного района.

Улица Петра Баранова в жилом массиве Сухая Река (с ремонтом тротуаров) Авиастроительного района.

Улица Зелинского в жилом массиве Северный (с ремонтом тротуаров) Ново-Савиновского района.

Улица Овражная в жилом массиве Салмачи Приволжского района.

Улица Сайдаша до улицы Овражной в жилом массиве Салмачи Приволжского района.

Улица Бригадная в жилом массиве Старые Горки Приволжского района.

Улица Машинистов, от улицы Кооператоров до кладбища в жилом массиве Новое Юдино, Кировского района.

Улица Мастеров в поселке Залесном Кировского района.

Улица Прудная в жилом массиве Залесном Кировского района.

Улица Брюсова и примыкания к улице Большой в микрорайоне Адмиралтейская Слобода Кировского района.

Улица Павла Морозова Кировского района.

Улица Рабочая в жилом массиве Киндери Советского района.

Улица 1-я Вольская (с освещением) Советского района.

Улица Белозерская в жилом массиве Константиновка Советского района.

Улица Нижняя в жилом массиве Киндери Советского района.

Общая протяженность этих дорог — немногим меньше 12 км. По обоим контрактам работы должны быть завершены 22 октября этого года.

Дороги национального проекта

Отметим, что указанные улицы, в частности Тэцевская и Патриса Лумумбы, в этом году попадают в орбиту реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ранее мэрия Казани сообщала, что в этом году в рамках нацпроекта также отремонтируют улицы Болотникова, Фрунзе, Зорге, Гвардейскую и 2-ю Старо-Аракчинскую. Общая протяженность ремонтируемых участков улиц составляет 30 км — таким образом, первый тендер охватывает только одну шестую всего фронта работ.

Мэрия Казани сообщала, что в этом году в рамках нацпроекта также отремонтируют улицы Болотникова, Фрунзе, Зорге, Гвардейскую и 2-ю Старо-Аракчинскую. Фото Максима Платонова

Всего же на дорожные работы Казань в рамках программы получит 7,5 млрд рублей. Однако наиболее значительная часть этой суммы, 2,8 млрд рублей, направлены на строительство Большого Казанского кольца, которое должно завершиться уже в августе, к празднованию 100-летия ТАССР.

Александр Артемьев