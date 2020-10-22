Проектировщики М-12: требование отодвинуть М-12 от населенных пунктов РТ сделает проект дороже на четверть

Фото: Инна Серова

Проектировщики не прорабатывали в деталях технико-экономическое обоснование предложенного активистами варианта трассировки М-12, признал главный инженер проекта, разрабатываемого АО «Институт Гипростроймост Санкт-Петербург», Андрей Резвяков.

По его словам, из расчетов, сделанных на основании данных аналогичных проектов, следует, что уточненный вариант трассы обойдется на 15% дороже, чем первоначальный, а предложенный активистами — на 24%. На вопрос о предварительной оценке стоимости строительства одного километра трассы Резвяков ответил:

— Порядка 600 миллионов рублей.

Ранее «Реальное время» сообщало, что активисты предложили свой вариант трассировки — в обход населенных пунктов, земель ИЖС и СНТ.