Активисты хотят максимально отодвинуть М-12 от населенных пунктов Татарстана

Фото: Инна Серова

Три варианта трассировки платной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань обсуждают сейчас в Госсовете Татарстана на круглом столе, посвященном вопросам ее строительства. Первоначально предложенный Росавтодором — с мостовым переходом через Волгу в районе Кзыл-Байрака, второй, скорректированный — с мостом в районе Гребней, и тот, который предложила инициативная группа жителей республики, — южнее первоначального варианта и в обход мелких населенных пунктов (Орла, Пигалей, Сапуголей, Каип и т.д.).

Протяженность дороги на территории республики в первом случае составит 65,78 км, во втором — 70,35 км, а в третьем — 69,52 км.



При этом предложенный активистами вариант предусматривает наименьшие масштабы изъятия земель населенных пунктов и СНТ — 4,32 га.



Ранее «Реальное время» писало о митинге татарстанцев, требующих переноса будущей трассы М-12.

