Новости общества

18:31 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Активисты хотят максимально отодвинуть М-12 от населенных пунктов Татарстана

17:53, 22.10.2020 5
Активисты хотят максимально отодвинуть М-12 от населенных пунктов Татарстана
Фото: Инна Серова

Три варианта трассировки платной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань обсуждают сейчас в Госсовете Татарстана на круглом столе, посвященном вопросам ее строительства. Первоначально предложенный Росавтодором — с мостовым переходом через Волгу в районе Кзыл-Байрака, второй, скорректированный — с мостом в районе Гребней, и тот, который предложила инициативная группа жителей республики, — южнее первоначального варианта и в обход мелких населенных пунктов (Орла, Пигалей, Сапуголей, Каип и т.д.).

Протяженность дороги на территории республики в первом случае составит 65,78 км, во втором — 70,35 км, а в третьем — 69,52 км.

При этом предложенный активистами вариант предусматривает наименьшие масштабы изъятия земель населенных пунктов и СНТ — 4,32 га.

Ранее «Реальное время» писало о митинге татарстанцев, требующих переноса будущей трассы М-12.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 17:58
    Надо выбрать тот. который удобнее многим миллионам будущих пользователь М-12.
    Ответить
    Анонимно 18:10
    Не для людей эта дорога строиться, а для бизнеса, к сожалению...Простым людям от нее большого проку не будет. Раз так, сделайте хотя бы чтобы жителям она не мешала!!!
    Ответить
    Анонимно 18:20
    Миллионам без разницы, как ехать, если в любом из вариантов попадаешь из одной и той же точки А в одну и ту же точку Б
    Ответить
  • Анонимно 18:01
    Пожалуйста, сделайте трассу подальше от наших домов!!
    Ответить
  • Анонимно 18:21
    Нужно строить ближе к агломерации! Вариант у Гребеней идеален, как южный обход Казани. Нельзя двигать трассу в угоду паре сотен недовольных, когда миллионам придется потом делать крюки по 50 километров чтоб выехать на другой берег
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем