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Эксперты представили пятерку лучших вакансий августа в Казани

13:13, 26.08.2020
Эксперты представили пятерку лучших вакансий августа в Казани
Фото: Максим Блинов (sputnik.kg)

Сервис по поиску работы Superjob представил пятерку лучших вакансий августа в Казани.

В топ-5 лучших вакансий вошли IOS Developer с зарплатой 160 тысяч рублей, водитель -экспедитор с личным грузовым транспортом с зарплатой от 70 тысяч рублей. Примерно также будет зарабатывать супервайзер отдела продаж — 70 тысяч рублей.

На должность директора магазина соискателям предлагают зарплату в 62 600 рублей. Замыкает пятерку лидеров вакансия главного бухгалтера с заработком от 50 до 55 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что казанцы зацепились за удаленку: число вакансий выросло в 2,5 раза.

Общество Татарстан
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