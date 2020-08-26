Эксперты представили пятерку лучших вакансий августа в Казани

Фото: Максим Блинов (sputnik.kg)

Сервис по поиску работы Superjob представил пятерку лучших вакансий августа в Казани.

В топ-5 лучших вакансий вошли IOS Developer с зарплатой 160 тысяч рублей, водитель -экспедитор с личным грузовым транспортом с зарплатой от 70 тысяч рублей. Примерно также будет зарабатывать супервайзер отдела продаж — 70 тысяч рублей.



На должность директора магазина соискателям предлагают зарплату в 62 600 рублей. Замыкает пятерку лидеров вакансия главного бухгалтера с заработком от 50 до 55 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что казанцы зацепились за удаленку: число вакансий выросло в 2,5 раза.

