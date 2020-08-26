В Казани прокуратура требует наказать тех, кто не установил в «Салават купере» дорожные знаки «Дети»

В Казани прокуратура направила в адрес исполкома представление об устранении нарушений и привлечении должностных лиц к дисциплинарной ответственности за отсутствие дорожных знаков в микрорайоне «Салават купере», из-за чего был сбит ребенок. Об этом рассказали в ведомстве.

6 августа на улице Авзаловой в «Салават купере» автомобилем «Лада Калина» был сбит семилетний мальчик на велосипеде. Виновница аварии покинула место ДТП, позже ее лишили прав на 1 год. Также в отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении и проходит процессуальная проверка.

Работники прокуратуры проверили место аварии на соблюдение требований безопасности. Выяснилось, что на месте нет дорожных знаков «Дети», «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность», а также неровностей и дорожной разметки «Пешеходный переход». Ведомство потребовало наказать должностных лиц и устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах прокуратура через суд добивается запрета на эксплуатацию двух батутов. Ведомство считает, что аттракционы работают незаконно.

