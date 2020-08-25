В Челнах прокуратура добивается запрета на использование двух батутов

В Набережных Челнах прокуратура через суд добивается запрета на эксплуатацию двух батутов. Ведомство считает, что аттракционы работают незаконно.

В ведомстве провели проверку и установили, что предприниматель не зарегистрировал надувные аттракционы в территориальном отделе Гостехнадзора РТ. Также у батутов нет ударопоглощающего покрытия, вокруг нет ограждения, а один из них и вовсе поврежден. Следил за аттракционами наемный рабочий, у которого не было должностных инструкций.

В прокуратуре считают, что такая деятельность небезопасна для маленьких детей, и через суд добиваются запрета на эксплуатацию данных батутов, сообщает Kazanfirst.ru



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