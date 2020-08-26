В Татарстане спасли мужчину из закрытого горящего гаража

Фото: МЧС по РТ

В Татарстане пожарные спасли из горящего гаража мужчину. Он госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Пожар произошел сегодня в половине второго ночи в Альметьевске. На улице Базовая загорелся закрытый гараж. Пожарные срезали петли и вскрыли гаражные ворота, перед входом обнаружили лежащего мужчину. Его спасли при помощи масок спасаемого.

Мужчину передали медикам БМП, он госпитализирован в реанимационное отделение Альметьевской ЦРБ с диагнозом «отравление продуктами горения». Он находится в тяжелом состоянии.

Площадь возгорания составила 10 кв. метров. Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.



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