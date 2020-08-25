Черчесов не вызвал Соболева в сборную из-за конфликта игрока с Дзюбой

Нападающий «Спартака» Александр Соболев не вызван в сборную России из-за конфликта с капитаном национальной команды Артемом Дзюбой. Об этом сообщил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

— Почему в список не попал Соболев?

— Он, по сравнению с первыми играми в «Спартаке», заметно прибавил. Скажу как есть. У них есть ситуация с Дзюбой. Думаю, эту тему они должны между собой решить. Нам не хочется иметь игроков в команде, которые недостаточно друг друга понимают. Между ними есть какая-то неприязнь. Думаю, что Соболеву эту тему надо закрыть, и тогда мы будем на это смотреть так, как должны. Артем приедет в сборную, мы с ним еще поговорим на эту тему. Он, как старший, может, какие-то попытки предпримет, чтобы эту тему с повестки убрать. Нельзя собирать команду, зная, что есть недопонимания такого плана.

Дзюба — капитан. Он который год подряд показывает свое мастерство и работает на сборную. Соболев — молодой игрок, который стремится в сборную, но позволил себе то, чего не должен был позволять. Это рабочий момент, который у каждого в жизни бывает. Соболев прочитает это и свои выводы сделает, — сказал Черчесов.

При этом рулевой сборной России отметил, что поговорит на сборах команды с Дзюбой по поводу его конфликта с Соболевым для урегулирования ситуации.

Скорее всего, отношения между футболистами испортились из-за Александра Кокорина. Дзюба был одним из тех игроков, которые никак не поддержали опального форварда во время его нахождения в тюрьме. Соболев подверг критике такое отношение капитана сборной.

Еще один конфликт Дзюбы с игроком «Спартака» случился во время матча с «Зенитом» в Кубке России. Тогда Артем на повышенных тонах поговорил с Соболевым в одном из эпизодов игры.

Напомним, в прошлом сезоне Дзюба вместе с одноклубником Сердаром Азмуном стал лучшим бомбардиром чемпионата страны. Соболев долгое время шел в числе лидеров гонки снайперов, но после перехода в «Спартак» выпал из борьбы за титул.