У Зеленского появился план, как вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении вернуть Крым и посетовал на отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности Крыма.

Он заявил, что за шесть лет не было создано крепкой международной платформы для поднятия вопроса о принадлежности Крыма.

«Крым — наша территория. Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию за незаконную аннексию Крыма», — сказал он во вторник в интервью телеканалу Euronews.

Зеленский добавил, что благодарен международным партнерам за санкции в отношении России.

«Собираюсь ли я делать что-либо еще? Да, собираюсь», — сказал Зеленский, умолчав, какие именно шаги будет делать предпринимать.

Ранее Зеленский сообщал, что обострившиеся ранее отношения между Москвой и Киевом сдвинулись с мертвой точки. Однако, по его мнению, без «возвращения» Крыма Украине конфликт решить не получится.