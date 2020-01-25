Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе не пройдет бесследно для отношении России и Украины.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — рассказал он в интервью израильскому каналу.

Зеленский подчеркнул, что обострившиеся ранее отношения между Москвой и Киевом сдвинулись с мертвой точки, а налаживание отношении в интересах обеих стран.

Однако, по его мнению, без «возвращения» Крыма Украине конфликт решить не получится, передает его слова «РИА Новости».

Ранее Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязав Россию возместить потери украинских компаний после перехода Крыма в состав России. России придется выплатить 82,1 миллиона долларов.

