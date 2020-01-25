Новости общества

04:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной

02:41, 25.01.2020
Зеленский рассказал о «шраме» между Россией и Украиной
Фото: kremlin.ru

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Донбассе не пройдет бесследно для отношении России и Украины.

«Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен», — рассказал он в интервью израильскому каналу.

Зеленский подчеркнул, что обострившиеся ранее отношения между Москвой и Киевом сдвинулись с мертвой точки, а налаживание отношении в интересах обеих стран.

Однако, по его мнению, без «возвращения» Крыма Украине конфликт решить не получится, передает его слова «РИА Новости».

Ранее Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение арбитража в Женеве, обязав Россию возместить потери украинских компаний после перехода Крыма в состав России. России придется выплатить 82,1 миллиона долларов.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров