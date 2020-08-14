В Актанышском районе Татарстана установили памятник Минтимеру Шаймиеву

В Актанышском районе Татарстана установлен памятник первому президенту республики, Государственному Советнику Минтимеру Шаймиеву, написала в Instagram блогер Эльза Набиуллина.



Бюст появился в родной деревне Минтимера Шаймиева — Аняково. Сказано, что официальное открытие состоится 26 августа.

В тот же день откроют парк под названием «Бабайда кунакта» («В гостях у дедушки»). Парк посвященный деятельности Минтимера Шаймиева. В частности, в парке будут работать фонтан и каскад прудов, а также шахматный городок.

