В Актанышском районе Татарстана установили памятник Минтимеру Шаймиеву
В Актанышском районе Татарстана установлен памятник первому президенту республики, Государственному Советнику Минтимеру Шаймиеву, написала в Instagram блогер Эльза Набиуллина.
Бюст появился в родной деревне Минтимера Шаймиева — Аняково. Сказано, что официальное открытие состоится 26 августа.
В тот же день откроют парк под названием «Бабайда кунакта» («В гостях у дедушки»). Парк посвященный деятельности Минтимера Шаймиева. В частности, в парке будут работать фонтан и каскад прудов, а также шахматный городок.
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