Аналитики: оборот поддельного люкса в соцсетях вырос достиг 23 млрд рублей

За последний год оборот фейкового люкса в российских соцсетях вырос на 28%. Его объем составил 23 млрд рублей.

В российском сегменте социальных сетей насчитывается около 192 тысяч аккаунт, торгующих «палем» (так называют в соцсетях контрафактные вещи, копирующие известные бренды), подсчитали в компании BrandMonitor.

При этом средний оборот с одного такого аккаунта с 10 тыс. подписчиков в месяц составляет до 450 тыс. рублей, а прибыль — 115 тыс. рублей, передает ТАСС.

С июня 2019 года по июнь 2020 года было опубликовано не менее 625 тыс. постов с прямой продажей подделок.

в 2020 году каждый месяц появляется почти 9 тыс. новых аккаунтов фейковых товаров, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Около 80% аккаунтов, торгующих поддельными вещами люксовых марок, специализируются на одном бренде и работают не больше года.