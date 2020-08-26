Новости аналитики

05:36 МСК Все новости
Новости раздела
Аналитика

Китайская компания заявилась на рекордное IPO в $30 млрд

04:29, 26.08.2020
Китайская компания заявилась на рекордное IPO в $30 млрд
Фото: nikkei.com

Входящая в холдинг Джека Ма Alibaba компания Ant Group подала заявку на проведение IPO. Компания может побить рекорд Saudi Aramco, если привлечет запланированные $30 млрд.

Компания будет проводить IPO в Гонконге и Шанхае, передает Bloomberg. По информации агентства, крупнейший в мире «единорог» выпустит не менее 10% акций.

Ant Group является оператором платежной системы Alipay. Постепенно сервис стал «онлайн-моллом», позволяющим приобретать от кредитов и туристических услуг до доставки продуктов.

АналитикаЭкономикаФинансыБизнес
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок