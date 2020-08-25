В Казани у стен кремля почтили память Мусы Джалиля — видео

Во вторник у стен Казанского кремля перед памятником Мусе Джалилю прошло мероприятие в память о казни татарского поэта и членов его подпольной группы. К памятнику пришли десятки зрителей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Почтить память Джалиля прибыла оперная певица Эльмира Калимуллина. Также на мероприятие пришла и дочь поэта Чулпан Залилова.

В честь погибших от рук фашистов подпольщиков часы на Спасской башне Казанского кремля пробили 11 раз.