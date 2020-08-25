В Минобороны Белоруссии заявили о готовности армии защищать страну от внутренних угроз

Белорусская армия в сложившихся обстоятельствах обеспечивает военную безопасность государства и готова защитить страну от внутренних угроз, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Александр Вольфович.

«Мы не дадим осквернять наши памятники, угрожать нашим гражданам, разрушить нашу систему образования, парализовать транспортные коммуникации, а самое главное — подменять нравственные ценности нашей прекрасной молодежи. Армия категорически этого не приемлет и готова защитить свою страну и от этих угроз», — передает его слова пресс-служба Минобороны республики.

Военные Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боевой и мобилизационной готовности. Сегодня в полную боевую готовность привели танковый батальон 11-й отдельной механизированный бригады. Это подразумевает призыв мобилизационных ресурсов, что необходимо для всесторонней оценки готовности батальона выполнять задачи по предназначению. Из запаса планируется призвать более 140 военнообязанных.

Вчера Минобороны республики сообщило о покупке военной техники у России.