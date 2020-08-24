Белоруссия закупит у России новую военную технику на фоне протестов

Фото: wikimedia.org / Срджан Попович

Москва и Минск договорились о поставках в Белоруссию военной техники, сообщило Минобороны республики.

Во время форума «Армия-2020» делегация Белоруссии во главе с замминистра обороны Сергеем Симоненко подписала контракты на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А производства ПАО «Арзамасский машиностроительный завод» и на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М. Также стороны договорились с ОАО «Концерн ВКО «Алмаз — Антей» на поставку до 2025 года современных образцов систем ПВО.



С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, которые поначалу перерастали в столкновения с силовиками. Демонстранты не согласны с итогами президентских выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Спустя время в Минске и других городах республики стартовала крупная забастовка, в которой участвуют рабочие многих предприятий: «Беларуськалия», Белорусского металлургического завода, БЕЛАЗа, Минского завода колесных тягачей. В прошедшее воскресенье несколько десятков тысяч человек вышли на акцию протеста.



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основные силы армии страны приведены в полную боевую готовность из-за активности войск НАТО у границ республики.

