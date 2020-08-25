Из Казани возобновляются автобусные рейсы в Челябинск

Из Казани возобновляются автобусные рейсы в Челябинск.

Первый рейс стартует 27 августа с автовокзала «Восточный». Маршрут следует через Мензелинск, Верхнее Яркеево, Дюртюли, Уфу, Усть-Катав, Юрюзань, Златоуст.

Автобусы Hyundai Universe отправляются по понедельникам, четвергам и субботам в 15.40. Время в пути — 19 часов, стоимость проезда — 2 100 рублей. Билеты можно купить на сайте автовокзала или с помощью мобильного приложения ООО «Автовокзал «Восточный», сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.