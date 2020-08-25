В Ассоциации АТП Татарстана рассказали о единственном в Казани темнокожем кондукторе

Фото: скриншот

В Казани на 29-м маршруте автобуса работает первый и единственный темнокожий кондуктор Энри. Его история началась с фотографии с подписью «экзотический кондуктор», которую разместил пользователь в соцсети. Об этом сообщается в Ассоциации АТП РТ.



Начальник кондукторов МУП «ПАТП №4» Елена Семелева сказала, что отзывы о работе Энри от пассажиров всегда очень позитивные: «Появление Энри (а мы его зовем по-русски Андрюшей) на нашем предприятии — это подарок судьбы».

Энри приехал в Казань в 2012 году студентом, учился в КНИТУ и долгое время искал работу по душе. Выбор остановился на ПАТП №4.

Кондуктор относится к работе очень ответственно: «Автобус — это как дома... мы должны не просто деньги получить, мы должны дать пассажирам хорошую атмосферу».



Напомним, в Казани ежедневно продолжают обрабатывать весь состав общественного транспорта.