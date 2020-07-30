В Казани ежедневно продолжают обрабатывать весь состав общественного транспорта

В Казани каждый день продолжают обрабатывать общественный транспорт дезинфицирующими средствами.

Так, для предотвращения распространения вирусных инфекций все автобусы, троллейбусы, трамваи и поезда метро после завершения рабочего дня отправляются на вечернюю мойку, а потом — на тщательную санитарную обработку специальными дезинфицирующими средствами.

По словам заместителя директора по эксплуатации МУП «ПАТП №4» Альберта Давлетшина, дезинфицирующее средство, которое используется, действует в течение суток после обработки.

Для дезинфекции троллейбусов в депо по улице Дементьева выделили отдельный бокс. Также транспорт дважды в день проветривается, кондукторы обрабатывают поручни. сидения, салоны, передает мэрия Казани.

Вчера Госавтоинспекция Татарстана провела проверку автобусов в Советском районе Казани.