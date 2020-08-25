Роспотребнадзор Татарстана считает, что откладывать учебный год не имеет смысла

В Роспотребнадзоре Татарстана считают, что откладывать учебный год на октябрь не имеет смысла. Вопрос прокомментировала заместитель руководителя главы ведомства Любовь Авдонина.

«Я считаю, что 1 сентября должно быть, новый учебный год надо начинать, привыкать к новым условиям. При соблюдении всех требований рисков мы не видим. Единственное — персонал школы должен на 100% соблюдать все требования. Где-то руки не помыл, маску не надел — любая забывчивость может привести к заболеваниям», — прокомментировала спикер.

Начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков добавил, что в мае, когда разрешили работу детсадов, всплеска случаев коронавируса не произошло.



«И к вопросу учебного года — мне не очень понятен смысл оттягивания. Мы действительно ожидаем ОРВИ, и это нормальное явление, к нему надо быть готовым. И это абсолютно не означает, что будет эпидемия ковида», — сказал Жаворонков.

Ранее депутат Госдумы предложил отложить начало учебного года до 1 октября, чтобы не провоцировать новую вспышку коронавируса. В Минпросвещения предложение не оценили.



