Боец ММА Фахретдинов отказался от чемпионского пояса по религиозным соображениям

Российский боец смешанных единоборств ММА Ринат Фахретдинов в добровольном порядке отказался от пояса чемпиона Gorilla Fighting Championship (GFC) по религиозным соображениям. Спортсмен не хочет выходить на бой против соперников-мусульман.

«По моим религиозным убеждениям я не дерусь с братьями, а сейчас претенденты — это Фаридун Одилов и Даурен Ермеков. Они мусульмане, а я не могу драться со своими братьями. Бой — это бой, на него нужно настраиваться, выходить. Нужно воевать. С братьями я не могу так драться, а выходить в клетку страдать ерундой и бить по лицу — не хочу», — сказал Фахретдинов.

При этом россиянин уточнил, что не намерен объявлять о завершении карьеры. Фахретдинов допускает свое возвращение на ринг даже после отказа от чемпионского пояса.

«Я ни в коем случае не говорю, что я не вернусь. Посмотрим, кто будет чемпионом. Не будем загадывать наперед. Я оставил этот пояс, чтобы не нарушать свои принципы!» — приводит слова Фахретдинова GFC.

Фахретдинов — боец смешанных единоборств, татарского происхождения. Свою профессиональную карьеру в боях начал в 2013 году. Всего он одержал 18 побед, из них 10 нокаутом, при двух поражениях решением судей.

В прошлом году Фахретдинов выступил экспертом «Реального времени» перед боем Хабиба Нурмагомедова против американца Дастина Порье.