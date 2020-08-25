В Татарстане в дни голосования именинники получат подарки

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев рассказал, что впервые в республике проголосуют 7 405 избирателей.

Каждому из них будет направлено индивидуальное приглашение по почте, на участках они получат сувенирные магниты в честь своего первого голосования на выборах.

305 из впервые проголосовавших в дни выборов — 11, 12 и 13 сентября — будут отмечать дни рождения. Для них подготовлены небольшие приятные сюрпризы. Что это будет — руководитель ЦИК РТ оставил под завесой тайны.

Напомним, что в этом году выборы будут проходить в три дня. С 1 по 13 сентября. На пост президента Татарстана выдвигаются пять кандидатов: действующий глава республики Рустам Минниханов (он идет на выборы от «Единой России»), Олег Коробченко («Партия Роста»), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Коммунисты России») и Владимир Сурчилов (ЛДПР).

