На печать бюллетеней к сентябрьским выборам в Татарстане потребуется 60 тонн бумаги

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Для выборов президента Татарстана, которые пройдут в сентябре, необходимо напечатать около 209 млн бюллетеней. В Единый день голосования также намечены допвыборы в Госдуму по Нижнекамскому округу и в Госсовет по Елабужскому округу — там потребуется 454,1 тыс. и 61,1 тыс. бюллетеней соответственно.

Как рассказал глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, текст в бюллетенях для голосования будет на русском и татарском языках. Их напечатают в полиграфическо-издательский комплекс «Идел-Пресс», а на участки доставят под охраной ФГУП «Главный центр специальной связи», передает «Татар-информ».

На все бюллетени уйдет до 60 тонн бумаги.

Напомним, что в этом году выборы будут проходить в три дня. С 1 по 13 сентября. На пост президента Татарстана выдвигаются пять кандидатов. Включая действующего главу республики Рустама Минниханова (он идет на выборы от «Единой России»), Олега Коробченко («Партия Роста»), Альмира Михеева («Справедливая Россия»), Альфреда Валиева («Коммунисты России») и Владимира Сурчилова (ЛДПР).