В Татарстане с помощью прибора ночного видения выследили двух браконьеров

Инспекторы госкомитета по биоресурсам Татарстана смогли выследить двух браконьеров благодаря тепловизору — специальному прибору ночного видения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Два жителя села Красная Горка Мамадышского района на надувной лодке с мотором сетями ловили рыбу на реке Вятка. Мужчин смогли обнаружить благодаря тепловизору. Инспекторы немедленно вызвали полицию.

Сейчас в полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов. Лодка и орудия лова рыбаков изъяты, сообщает ведомство.



Ранее в Татарстане задержали двух браконьеров, убивших лося.

